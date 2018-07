Mesut Özil stopt als Duits international na rel om Erdogan

Mesut Özil stopt per direct als international van Duitsland. Dat heeft de 29-jarige spelmaker vanavond laten weten via een uitgebreid statement op Twitter. ,,Ik ben altijd trots geweest om voor Duitsland te spelen, maar ik voel me nu gediscrimineerd en niet gerespecteerd door de Duitse voetbalbond. Daarom heb ik dit moeilijke besluit genomen."

Özil was goed voor 23 doelpunten en 40 assists in 92 interlands voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd. Op het afgelopen WK strandde hij met Duitsland al in de poulefase van het WK in Rusland. Özil kreeg tijdens en na het WK veel kritiek in de Duitse pers, maar ook vanuit de Duitse voetbalbond. Dat kwam echter vooral door zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Londen, een maand voor het WK. Ook İlkay Gündoğan, een andere Duits international met Turkse roots, was daarbij aanwezig.

De geëmotioneerde Özil is nu helemaal klaar met de Duitse voetbalbond en heeft besloten om, met pijn in zijn hart, op 29-jarige leeftijd zijn interlandloopbaan te beëindigen. In zijn lange statement op Twitter uit de spelmaker van Arsenal vooral kritiek op bondsvoorzitter Reinhard Grindel. ,,Onlangs zei hij opnieuw dat ik mijn reden om met Erdogan op de foto te gaan uit moest leggen in de media, ook al hadden we voor het WK in Berlijn al afgesproken dat we hier een punt achter zouden zetten," schrijft Özil.

,,Ik zal niet langer de zondebok zijn voor iemand die niet in staat is om zijn werk goed uit te voeren. Ik wist dat Grindel me uit het team wilde hebben na die foto met Erdogan," vervolgt Özil. ,,In de ogen van Grindel en zijn supporters ben ik een Duitser wanneer we wedstrijden winnen, maar een immigrant wanneer we verliezen. Ondanks dat ik belasting betaal in Duitsland, donaties doe aan Duitse scholen en met Duitsland wereldkampioen ben geworden in 2014, word ik nog steeds niet geaccepteerd in de samenleving. Ook sommige sponsors en zelfs mijn oude school hebben mij geweigerd vanwege mijn foto met Erdogan, de president van mijn vaderland. Dat doet me ontzettend veel pijn."

