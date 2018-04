'Met de naam Andresinho had Iniesta twee Gouden Ballen gehad'

,,Als Andrés nou Andresinho had geheten, was hij in het bezit geweest van twee gouden ballen'', aldus Ramos gisteravond na afloop van Bayern München - Real Madrid (1-2) tegen Marca. Vrij vertaald: als Iniesta een Braziliaan was geweest, was hij vast niet over het hoofd gezien.



De opmerking van Ramos is een reactie op de uitlatingen van Pascal Ferré eergisteren. De hoofdredacteur van France Football, het magazine dat verantwoordelijk is voor de uitreiking van de gouden bal, verontschuldigde zich. ,,Iniesta is de grootste afwezige in de lijst van winnaars. En dat doet pijn. We kunnen alleen maar hopen dat Iniesta een fenomenaal WK speelt en we deze fout kunnen repareren."