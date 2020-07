Met deze doelpuntenmachines behoort Messi tot de ‘Club van 700'

Lionel Messi schoot zich gisteravond tegen Atlético Madrid opnieuw in de recordboeken, met zijn zevenhonderdste treffer in zijn loopbaan. Daarmee schaarde hij zich in een uniek rijtje profvoetballers die dat voor elkaar kregen. Deze zeven voetballers behoren tot de club van zevenhonderd doelpunten.

Lionel Messi (2004-heden) - 700

Op weg naar nummer zevenhonderd bereikte hij een voor hem ongekende droogte van drie duels, maar tegen Atlético Madrid slechtte Messi dan eindelijk de grens van zevenhonderd treffers. In totaal schoot de Argentijnse wereldtopper in alle competities 630 keer raak voor FC Barcelona en zeventig keer voor zijn land. Tegen Atlético Madrid tekende hij met een fraaie panenka-strafschop alweer voor zijn 441ste treffer in La Liga, waarmee hij de all-time topscorer van de Spaanse competitie is.

Cristiano Ronaldo (2002-heden) - 728

Ronaldo is de tweede en tevens laatste actieve voetballer die zich in het selecte gezelschap bevindt. De 35-jarige Portugees trof in totaal 728 keer doel in zijn carrière en lijkt voorlopig nog niet van plan zijn doelpuntendrift op een lager pitje te zetten. Zijn absolute tropenjaren beleefde Ronaldo in het shirt van Real Madrid: in negen Madrileense jaren scoorde hij 450 keer. Daarvoor had hij slechts 438 wedstrijden nodig. Verder was hij trefzeker voor Sporting Lissabon (5), Manchester United (118) en zijn huidige club Juventus (56). Voor de Portugese ploeg nadert een nieuwe mijlpaal: hij is nog één doelpunt verwijderd van de magische grens van honderd.

Gerd Müller (1962-1981) - 735

In de Bundesliga werd de laatste weken geregeld de vraag opgeworpen of Robert Lewandowski het niveau van de legendarische spits Gerd Müller naderde. Op de all-time topscorerslijst komt de Pool echter niet in de buurt van Der Bomber. In totaal scoorde de spits voor clubs en land 735 keer. De fel draaiende teller bleef volgens het internationaal gewaardeerde Rec Sport Soccer Statistics Foundation uiteindelijk steken op 515 doelpunten voor Bayern München en 68 voor Die Mannschaft. Müller speelde én scoorde eveneens voor TSV Nördlingen en de Amerikaanse clubs FL Strikers en Smith Brothers Lounge. De belangrijkste treffer uit zijn roemrijke carrière stamt uit het jaar 1974, toen hij in de WK-finale tegen Nederland de beslissende 1-2 binnenschoot.

Volledig scherm Ruud Krol en Arie Haan zien Müller scoren. © Mirrorpix via Getty Images

Ferenc Puskás (1943-1966) - 746 goals

Voor de jongere lezers zal zijn naam waarschijnlijk met name bekend zijn door de Puskás-award, de prijs voor het mooiste doelpunt van het seizoen. In de jaren veertig, vijftig én zestig maakte de Hongaar echter vooral naam door zijn torenhoge doelpuntenproductie. In dienst van jeugdliefde Boedapest Honvéd schoot hij vanuit alle hoeken en standen raak. Dat deed hij vervolgens ook in dienst van Real Madrid, waar hij De Koninklijke onder meer hielp aan vijf landstitels en drie Europa Cups I. Ook in Madrid groeide hij met 195 treffers uit tot een absolute legende. Voor zijn land scoorde hij 84 keer.

Volledig scherm Puskás in het Madrileense wit. © EPA

Pelé (1957-1977) - 767 goals

Bij ieder record dat Lionel Messi laat sneuvelen, zwengelt wel ergens ter wereld de discussie aan wie de beste voetballer ooit is. Vrijwel altijd volgt bij een opsomming van de grootsten ter aarde de naam van Pelé, de Braziliaanse balvirtuoos. Hoewel de statistieken uit de Braziliaanse competitie nog kunnen verschillen met de werkelijkheid, is algemeen bekend dat Pelé dolgraag het net liet bollen. Naar bekend is, deed hij dat liefst 767 keer. De drievoudig wereldkampioen scoorde 77 keer voor zijn land en 643 keer voor zijn club Santos. Ook voor Cosmos New York was hij nog 37 keer trefzeker, net als voor de selectie van Sao Paulo (9) en het Militaire team (1).

Volledig scherm Dribbelkon © BSR Agency

Romário (1985-2007) - 772 goals

Volledig scherm Romário na een hattrick tegen Steaua Boekarest in 1989. © ANP Zowaar een flink Nederlands tintje in de absurde topscorerslijst. Romário legde de basis van zijn doelpuntrijke loopbaan op de Nederlandse velden, waar hij vijf uiterst succesvolle dienstjaren bij PSV beleefde. Zo werd op een zaterdagavond in 1988 RKC-doelman Hans Vonk een van de slachtoffers van de Braziliaan, die driemaal scoorde. Het bleek een opmaat tot het krankzinnige aantal van 772 treffers. Na zijn periode in Eindhoven werkte Romário een waslijst aan clubs af. Onder meer voor FC Barcelona, Valencia en diverse Braziliaanse clubs scoorde hij er luistig op los. Het vaakst scoorde hij voor PSV, namelijk 128 keer. Ook mocht hij 55 keer juichen in het shirt van De Goddelijke Kanaries.

Josef Bican (1931-1955) - 805+

Baas boven baas en ongrijpbaar lijkend voor Messi en Ronaldo is nog altijd Josef Bican, de Oostenrijkse Tsjech die in zijn carrière minstens 805 keer raak schoot. Niet alle cijfers uit die jaren zijn bekend, maar met name voor Slavia Praag was hij niet af te stoppen. Bij de Tsjechische topclub scoorde hij 534 keer in slechts 274 duels, een ongekend hoog gemiddelde. Bovendien speelde de spits interlands voor zowel Oostenrijk als Tsjecho-Slowakije, waarvoor hij respectievelijk veertien en twaalf doelpunten liet noteren. Nog altijd geldt Bican als de grootste doelpuntenmachine ooit.