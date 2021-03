Met dit jaarsalaris probeert Manchester City De Bruyne over te halen

Samenvatting Pieters redt met spectacu­lai­re invalbeurt punt voor Burnley tegen Arsenal

6 maart Arsenal is er zaterdag niet in geslaagd om op bezoek bij Burnley te winnen. De ploeg van trainer Mikel Arteta beleefde mede dankzij een spectaculaire invalbeurt van Erik Pieters een frustrerende middag: 1-1. Met het gelijke spel schiet Arsenal weinig op in de strijd om een Europese ticket.