Michel van de Korput: ‘Het leek wel alsof Rossi altijd met een lach op zijn gezicht speelde’

Paulo Rossi, van wie gisteren bekend werd dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden, was meer dan een bewezen Italiaanse goalgetter. Aanraakbaar, vrolijk en on-Italiaans nuchter; zo herinneren betrokkenen de spits die zijn vaderland in 1982 aan de wereldtitel hielp. ,,Hij is altijd de buurjongen van even verderop gebleven.”

Door Dennis van Bergen



Op Twitter verscheen gisteravond een prachtige foto van twee wereldkampioenen, die met elkaar een duel uitvechten om de bal in de shirts van respectievelijk Argentinië en Italië. De een, Diego Maradona. De ander, Paulo Rossi. Een tastbaar relikwie is het voor al diegenen, die aan het eind van het jaar 2020 zo’n wrange les leerden: zelfs de onsterfelijken blijken sterfelijk. Kort na ‘Pluisje’, overleed woensdag immers ook Rossi. Net zo’n voetbalgod in zijn vaderland, zij het wel op meer aardsere wijze dan Maradona. ,,Ondanks zijn enorme status, heeft Rossi nooit een ster willen zijn“, zegt Jan Peters, die namens Genoa en het Nederlands elftal driemaal tegen de Italiaanse spits voetbalde. ,,Hij is altijd die buurjongen van even verderop gebleven.”

Quote Voor hem leek voetballen, ondanks zijn heldenrol op het WK van even daarvoor, vooral nog hobby. Jan Peters over Paolo Rossi

Een niet heel vanzelfsprekend karakter voor een voetballer die Italië tijdens het WK van 1982 met zes doelpunten naar de wereldtitel leidde, onder meer drie tegen het onaantastbaar geachte Brazilië van Zico, Sócrates, Falcão en Éder. Maar het was eenvoudigweg zoals Rossi, die het EK van 1980 had moeten missen vanwege betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zich door het (voetbal)leven baande. Aanraakbaar, toegankelijk en -zoals Peters stelt- ‘on-Italiaans nuchter’. Of hij nu bij Juventus speelde, AC Milan, of de Italiaanse ploeg waarvoor hij in 48 interlands twintigmaal scoorde; overal manifesteerde de aanvaller zich zo.

Volledig scherm © BSR Agency

Hobby

Peters, oud-speler van Genoa en Atalanta Bergamo, herinnert zich nog een wedstrijd die hij begin jaren ’80 speelde tegen het Juventus van Rossi. ,,Juve had in die tijd alleen maar grote namen: Dino Zoff, Cesare Prandelli, Michel Platini. Allemaal hadden ze een bepaald soort air over zich in de spelerstunnel. Net zoals ze allemaal gespannen oogden, alsof ze naar een begrafenis moesten haast. Paolo Rossi was de enige uitzondering daarop. Voor hem leek voetballen, ondanks zijn heldenrol op het WK van even daarvoor, vooral nog hobby.”

Generatiegenoot en eveneens voormalig Oranje-international Michel van de Korput, die Rossi namens Torino tweemaal trof, onderschrijft de lezing van Peters. ,,Vergis je niet in de kwaliteiten van Rossi, hoor. Hij was dan geen spits die drie, vier man uitspeelde. Maar voor het doel was hij echt dodelijk. Desondanks heeft hij nooit dat gehaaide gehad. Het leek wel alsof hij altijd met een lach op zijn gezicht speelde als ik hem namens Torino ontmoette.”

En zo manifesteerde de Italiaan zich ook in zijn après-voetballeven, toen hij onder meer een wijngaard bestierde in de heuvels van de Val d’Ambra nabij Florence. Als een vrolijke en betrekkelijk eenvoudig levende man, die maar weinig op had met de voetballers van na zijn tijd. Veelzeggend was zijn opmerking in een interview met deze krant. ,,Voetballers zoals Vieri, Cassano,Totti... Ik vind het helemaal niks”, verzuchtte Rossi in 2005. ,,Ze zijn verwend en verdienen veel teveel geld.”

Subtiel. Wars van poespas. En bescheiden. In die zin kon het publieke vaarwel van Vicenza, de club waar Paulo Rossi als talent doorbrak, gisteren nauwelijks treffender. ,,Soms zijn er gewoon even geen woorden om de pijn uit te drukken die we allemaal ervaren”, stond er sober. En, vervolgens: ,,Dag, Paolo.”

Volledig scherm 11 juli 1982: Paolo Rossi of Italy (midden) maakt de 1-0 in de door Italië gewonnen WK-finale tegen Duitsland. © EPA