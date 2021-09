Michy Batshuayi knielt niet voor aftrap van Belarus - België

Video Portugal wint zonder geschorste Ronaldo in Azerbeid­zjan

7 september Portugal heeft in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar ook gewonnen van Azerbeidzjan. In Bakoe werd het 0-3 voor de formatie van coach Fernando Santos. Het land leidt in de groep met drie punten voorsprong op Servië, dat later vanavond nog tegen Ierland speelt.