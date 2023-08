Micky van de Ven de schlemiel bij Tottenham Hotspur, Kenny Tete beslist bekerduel na penalty's

Gelukkig voor Van de Ven was zijn eigen goal niet de enige in de wedstrijd. Tien minuten na rust trok Richarlison de stand gelijk, waardoor uiteindelijk strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin waren de hoofdrollen voor twee voormalig Ajax-spelers. Davinson Sánchez was namens Tottenham Hotspur de enige speler die een penalty miste, waardoor uiteindelijk Kenny Tete de boel namens Fulham kon beslissen. Dat deed de vleugelverdediger keurig en dus ging Fulham ten koste van Tottenham Hotspur door naar de volgende League Cup-ronde.

Andere Nederlanders

Wouter Burger beleefde een prettige avond bij zijn eerste basisplek voor Stoke City, dat de oud-Feyenoorder onlangs voor vijf miljoen euro overnam van FC Basel. Al in de tweede minuut scoorde Burger in de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Roterham United FC.

Justin Kluivert viel bij AFC Bournemouth in de 82ste minuut in bij een 2-2 stand op bezoek bij Swansea City, maar in de 91ste minuut had de Nederlander nog een groot aandeel in de winnende goal. Kluivert gaf de assist op de 2-3 van Ryan Christie.