Midweekse topduels in Engeland, Italië en Spanje: hier kun je van genieten na het ingaan van de avondklok

OverzichtDe eredivisie dendert deze week gewoon weer door, maar ook in de rest van de Europa wordt er weer volop gevoetbald. De mooiste affiches van de komende dagen in de Premier League, Coppa Italia en Copa del Rey.

Dinsdag

20.45 uur: Internazionale - AC Milan

Deze week geen Serie A, maar bekervoetbal in Italië, waar de Coppa Italia al toe is aan de kwartfinales. Internazionale en AC Milan staan vanavond tegenover elkaar in San Siro voor de 298ste editie van de Derby della Madonnina. Inter won de afgelopen twee seizoenen alle vier de derby's, maar dit seizoen ging AC Milan met de zege aan de haal. Door twee vroege goals van Zlatan Ibrahimovic won Milan op 17 oktober 2020 met 2-1. Volgende maand staan de twee voornaamste titelkandidaten in de Serie A (op dit moment) weer tegenover elkaar, maar vanavond staat dus eerst een ticket voor de halve finale van de beker op het spel. Zlatan gaat bovendien op jacht naar zijn 499ste en 500ste goal in clubverband, maar Stefan de Vrij zal nu willen voorkomen dat de 39-jarige Zweed opnieuw twee keer scoort.

21.15 uur: Southampton - Arsenal

In Engeland dendert de Premier League-trein door deze week. Afgelopen weekend moesten de meeste clubs uit de Premier League namelijk in de FA Cup spelen. Zo won Southampton zaterdagmiddag met 1-0 van Arsenal, de recordhouder en titelverdediger in het oudste clubtoernooi van de wereld. Die uitschakeling kan het team van Mikel Arteta vanavond meteen rechtzetten, want dan gaat Arsenal opnieuw op bezoek bij Southampton. De winnaar van dit duel wipt over nummer negen Chelsea heen.

Woensdag

19.00 uur: Chelsea - Wolverhampton Wanderers

Chelsea ontsloeg maandagochtend Frank Lampard. Hij zal worden opgevolgd door Thomas Tuchel, maar de 47-jarige Duitser (vorige maand zelf nog ontslagen bij PSG) zit woensdagavond nog niet op de bank op Stamford Bridge. Chelsea krijgt dan bezoek van Wolverhampton Wanderers, de ploeg van Nuno Espírito Santo die dit seizoen ook niet het niveau van de afgelopen twee seizoenen kan aantikken. Het seizoen is pas halverwege en de verschillen zijn nog klein, maar Chelsea zal snel goede resultaten nodig hebben om in de race te blijven voor de Champions League-plaatsen. Van de laatste acht duels onder Lampard werden er vijf verloren, waarna Roman Abramovich besloot voor de dertiende keer sinds 2003 een trainer te ontslaan.

21.00 uur: Rayo Vallecano - FC Barcelona

FC Barcelona zal de landstitel dit seizoen zeer waarschijnlijk aan Atlético Madrid moeten laten, nadat de Supercopa al naar Athletic Bilbao ging. Als Ronald Koeman toch een prijs wil winnen in zijn eerste seizoen, lijkt de Copa del Rey de enige serieuze optie. Koeman won de Spaanse beker in 2008 al eens met Valencia, al werd hij toen enkele dagen later ontslagen vanwege de slechte resultaten in La Liga. Barcelona is inmiddels de grote favoriet in de Copa del Rey, want Atlético Madrid (door Cornellà) en Real Madrid (door Alcoyano) werden flink te kijk gezet door clubs van het derde niveau in Spanje. Woensdagavond staan Sevilla en Valencia ook tegenover elkaar, waarmee er nog een goede kanshebber wegvalt. Barcelona neemt het in de achtste finales zelf op tegen Rayo Vallecano. De volksclub uit de Madrileense arbeiderswijk Vallecas staat vierde in de Segunda División.

Donderdag

21.00 uur: Tottenham Hotspur - Liverpool

Een heerlijke wedstrijd op het programma in de Premier League donderdagavond. Toen Liverpool en Tottenham Hotspur op 16 december tegenover elkaar stonden op Anfield (2-1), waren het nog de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Nu staat Liverpool vierde en Spurs vijfde. De twee grootmachten uit Manchester maken voorlopig de dienst uit, gevolgd door Leicester City. De verliezer van deze topper lijkt voorlopig dus even af te haken in de titelstrijd. Liverpool kwam al 438 minuten niet tot scoren in de competitie en werd zondag in de FA Cup uitgeschakeld door Manchester United.

21.00 uur: Alcoyano - Athletic Bilbao

Bij Alcoyano leven de spelers al een week op een wolk na de megastunt tegen Real Madrid vorige week. De recordkampioen van Spanje werd met 2-1 verslagen door de club uit het derde niveau van Spanje. Vooral de kale keeper José Juan Figueiras (42) moest de afgelopen dagen enorm veel interviews geven, al deed hij dat natuurlijk met alle plezier. Bij de spelers van Athletic Bilbao heerst ook een feeststemming nadat op 17 januari de Supercopa de España werd gewonnen in Sevilla, waar Barcelona na verlenging werd verslagen. Zes spelers van Athletic Club brachten daarna hun eerste nummer uit met hun band Orsai: One Club Men. Zeer toepasselijk voor het beleid van de voetbaltrots van Baskenland.

