Miedema en Van de Donk opnieuw trefzeker voor Arsenal

Miedema maakte de 0-2 en de 0-3. In blessuretijd maakte Daniëlle van de Donk er nog 0-4 van, terwijl aanvoerder Jordan Nobbs de score had geopend voor Arsenal.



Miedema scoorde dit seizoen al veertien keer in zeven wedstrijden voor Arsenal. Gemiddeld heeft ze 49 minuten nodig voor een goal. Verdedigster Dominique Bloodworth, keepster Sari van Veenedaal en middenvelder Daniëlle van de Donk, de drie andere Nederlandse speelsters van Arsenal, deden ook allemaal mee bij The Gunners. Het vrouwenteam van Arsenal gaat overtuigend aan kop in de FA Women's Super League met achttien punten na zes duels. Het doelsaldo is al net zo indrukwekkend: 31 goals voor, 3 tegen. Miedema nam dus veertien van de 31 goals voor haar rekening, terwijl ook Van de Donk al vijf keer scoorde en Nobbs op zes treffers staat.