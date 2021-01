Milan lachende derde na gelijkspel in topper in Rome, Napoli wint bij Udinese

Met Rick Karsdorp in de basis kwam AS Roma in de zeventiende minuut aan de leiding. Lorenzo Pellegrini kreeg te veel ruimte van de Inter-defensie, waar Stefan de Vrij de lijnen uitzette, en schoof de bal vanaf een meter of zeventien in de verre hoek: 1-0.



AS Roma hield de voorsprong lang vast, maar elf minuten na rust kwam Inter op gelijke hoogte. Milan Skriniar kopte fraai raak uit een hoekschop van Marcelo Brozovic. Diezelfde Brozovic gaf de bal amper zeven minuten later af aan Achraf Hakimi, die voor het hoogtepunt van de wedstrijd zorgde.