Milik met twee goals de held bij Napoli, Younes debuteert

Briljante Salah maakt er drie Liverpool stoot City door ruime zege voor even van troon

15:30 Liverpool is in elk geval enkele uren de trotse koploper in de Premier League. Dankzij een uitblinkende Mohamed Salah rolde de club van basisspelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum Bournemouth voor eigen publiek op. Het werd liefst 0-4.