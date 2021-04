Minimaal 12.000 fans welkom bij EK-duels Oranje in Arena, hoop op meer publiek

Bij de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena mogen in juni minimaal 12.000 fans aanwezig zijn. Die intentie hebben de KNVB, de gemeente Amsterdam en het kabinet gezamenlijk uitgesproken, in de hoop die capaciteit in de komende maanden nog verder op te kunnen schroeven.

Het gaat hier om tenminste 25 procent van de capaciteit van het Amsterdamse stadion. Alle bezoekers zullen bij de entree een negatief testresultaat moeten overleggen, zoals dat ook geldt bij de ‘pilots’ die de rijksoverheid deze week op poten zette bij diverse musea, pretparken en eredivisiewedstrijden.

Voor de Nederlandse toernooi-organisatie is dat groene licht een enorme opluchting na jaren van voorbereiding. Uiterlijk vandaag moesten de twaalf speelsteden voor het EK van 2020 hun plan en protocollen indienen bij de UEFA. De Europese voetbalbond gaf eerder al aan dat geheel lege stadions geen optie waren: voorzitter Aleksander Ceferin dreigde eerder impliciet om de wedstrijden dan te verplaatsen naar een andere speelstad.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste drie groepswedstrijden tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) in de Johan Cruijff Arena. Op 26 juni staat er ook nog een achtste finale op het schema in Amsterdam. De halve finales en de finale van het toernooi worden op Wembley gespeeld. Ook steden zoals Dublin, Bakoe, Glasgow, Bilbao en Boekarest zijn ‘gastheer’ op het EK.

Het aantal toeschouwers zal per land zal waarschijnlijk verschillen, afhankelijk van de diverse ontwikkelingen rondom corona. Hoe de toewijzing van tickets in zijn werk zal gaan (het grootste gedeelte is al verkocht) moet in de komende weken blijken. In theorie zou de 25 procent capaciteit van de Arena ook nog omlaag kunnen worden geschroefd, mocht Nederland met een nieuwe golf aan besmettingen te maken krijgen, maar die kans wordt klein geacht, ook gezien het groeiende aantal gevaccineerden.

In Amsterdam is een leeg stadion de afgelopen maanden nooit een serieuze optie geweest. De KNVB en de gemeente zijn al maanden in gesprek met het kabinet om het prestigieuze toernooi ‘gewoon’ in Amsterdam te kunnen houden, met publiek. Nederland is voor het eerst sinds 2000 gastheer van een groot landentoernooi, dat ter ere van het 60-jarig bestaan van de UEFA in heel Europa wordt gespeeld. Het toernooi werd afgelopen zomer nog afgeblazen en een jaar opgeschoven.

Toernooidirecteur Gijs de Jong reageert op de website van de KNVB verheugd. ,,Geweldig dat we op koers liggen voor een EK met publiek’’, aldus De Jong. ,,Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. Fantastisch dat de minister en de burgemeester van Amsterdam er ook vertrouwen in hebben dat een EK met publiek in juni op een veilige, verantwoorde én feestelijke manier kan plaatsvinden.’’