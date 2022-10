Minuut stilte bij Europese duels voor slachtoffers stadionramp

De minuut stilte zal worden toegepast in alle wedstrijden in de Champions League, Europa League, Conference League en de play-offs voor kwalificatie voor het WK vrouwenvoetbal. Ajax neemt het in de Champions League dinsdagavond op tegen het Italiaanse Napoli. Eerder werd afgelopen zondag bij de vijf eredivisieduels van die dag een minuut stilte in acht genomen.