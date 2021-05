Mister Europa League voelt met Villarreal veel druk voor finale tegen Manchester United

Coach Unai Emery gelooft erin dat de finale van de Europa League voor Villarreal de kans is om zich bij de topteams van Europa te voegen. De Spaanse club staat in het Poolse Gdansk tegen Manchester United voor het eerst in een finale van een Europees clubtoernooi en kan eindelijk een grote prijs winnen.

,,We hebben al de grens van de halve finales in Europa geslecht en daar zijn we trots op. Maar we voelen nu de druk om een volgende stap te zetten, want we willen door nog meer grenzen heen. We willen genieten van deze finale, maar ‘m ook winnen”, zei Emery de avond voor de finale.

Lees ook ManUnited rekent in EL-finale niet op aanvoerder Maguire

Villarreal uit het gelijknamige Spaanse kuststadje met zo’n 50.000 inwoners won nog geen grote prijzen en speelt sinds 1998 in de hoogste competitie van Spanje, op twee seizoenen na. De club eindigde in het afgelopen seizoen als zevende in La Liga, maar verloor in de Europa League geen enkele wedstrijd. Coach Emery won de Europa League met Sevilla van 2014-2016 drie keer op rij en staat voor de vijfde keer in de Europa League-finale. In 2019 haalde hij ook de finale met Arsenal.

Emery noemde Manchester United de grote favoriet. ,,Favoriet zijn doet er alleen voor de wedstrijd toe. Belangrijker is dat je de juiste instelling hebt tijdens de wedstrijd en dat je kansen creëert. We moeten beter zijn dan zij in bepaalde fases van de wedstrijd en zorgen dat ze niet de kans krijgen hun individuele en collectieve kwaliteiten te tonen.”

Volledig scherm Villarreal in aanloop naar de Europa League-finale. © EPA