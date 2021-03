‘Mitchel Bakker misdraagt zich na ruime zege Paris Saint-Germain’

RB Leipzig toont veerkracht en wint kraker tegen Gladbach in extremis

27 februari RB Leipzig heeft in de Bundesliga ternauwernood voorkomen dat de achterstand op Bayern München wat groter is geworden. De huidige nummer twee knokte zich tegen Borussia Mönchengladbach terug van een achterstand van twee doelpunten en won in blessuretijd met 3-2. Bayern was eerder op de dag met 5-1 te sterk voor 1. FC Köln en heeft na 23 speelronden een voorsprong van twee punten op Leipzig.