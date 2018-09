Modric stoot Ronaldo van troon als beste voetballer ter wereld

Modric, die vorige maand al door de UEFA werd uitgeroepen tot beste speler van Europa, won aan de zijde van Ronaldo de Champions League met Real Madrid. De 33-jarige middenvelder leidde in Rusland Kroatië naar de WK-finale. Daarin was Frankrijk met 4-2 te sterk.



Modric was duidelijk geëmotioneerd toen hij de prijs in Londen in ontvangst nam. Hij bedankt de generatie van 1998. Kroatië werd toen ten koste van Nederland derde op het WK. Ook Zvonimir Boban, nu werkzaam bij de FIFA en toen een van de sterren, kon zijn tranen vanavond niet bedwingen.



,,Dit is een geweldige eer, dit is een geweldig gevoel'', liet Modric weten. ,,Deze onderscheiding komt niet alleen mij toe. Zonder mijn ploeggenoten van Real Madrid en Kroatië was dit niet mogelijk geweest. Ook zonder de coaches onder wie ik heb gespeeld, had ik hier niet gestaan.''