Moeizame generale Sporting voor EL-kraker tegen PSV

Marseille in doelpunt­rijk duel langs AS Monaco

22:57 Olympique Marseille heeft, met Kevin Strootman negentig minuten op het veld, met 4-3 gewonnen op bezoek bij AS Monaco. In het doelpuntrijke duel kwam de thuisploeg met 2-0 voor, maar Marseille keerde het duel volledig en ging er in Monaco met drie punten vandoor.