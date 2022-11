Moet ook Mark van Bommel vrezen voor ontslag in België? ‘Het is er allemaal veel emotioneler dan in Nederland’

Met samenvatting Pijnlijke maand voor Mark van Bommel: vierde nederlaag in zes duels met Royal Antwerp

Een vervelende maand zit er bijna op voor Mark van Bommel. Afgelopen maandag was hij in zijn parkeergarage het slachtoffer van een mislukte overval en zijn club Royal Antwerp FC verloor vanavond voor de vierde keer in zes duels in oktober: 1-0 bij Charleroi.

31 oktober