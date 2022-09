Mogelijk tien dagen geen sport in Engeland, onduidelijkheid over Europese duels Ajax en PSV

Met videoVanavond werd om 19.30 uur duidelijk dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Een kwartiertje later werd al een minuut stilte gehouden voor de start van de tweede helft bij FC Zürich - Arsenal (1-2) in de Europa League. De spelers van Arsenal speelden toevallig al in stemmig zwart, maar droegen na rust ook rouwbanden.

Dat gebeurde ook in Schotland bij de wedstrijd in de Conference League tussen Heart of Midlothian en Basaksehir uit Turkije. De spelers droegen na rust rouwbanden. De voetbalwedstrijden van donderdagavond in de Europese bekertoernooien die om 21.00 uur beginnen gaan gewoon door, meldt West Ham United. De Engelse club speelt in Londen tegen FCSB uit Roemenië. Ook daar wordt voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden.

Vanuit de sportwereld stromen de reacties op de dood van Queen Elizabeth II al gelijk binnen via de sociale media. Heel wat Engelse voetbalclubs en Formule 1-teams die in Engeland zijn gevestigd betuigen hun medeleven met de nabestaanden.

Mogelijk tien dagen geen sport

In het Verenigd Koninkrijk is een periode van tien dagen van nationale rouw afgekondigd. Wat dat betekent voor alle competities en sportevenementen is nog niet duidelijk. De kans is groot dat er dit weekend niet zal worden gespeeld, dus ook niet in de Premier League. Voor dit weekend staan onder meer Manchester City - Tottenham Hotspur en Crystal Palace - Manchester United op het programma in de best bekeken competitie ter wereld.

Dit weekend staat ook de eerste speelronde in de FA Women’s Super League op het programma, met zaterdagmiddag Tottenham Hotspur - Manchester United als seizoensopener in het Tottenham Hotspur Stadium.

Mogelijk wordt er in het weekend van 17 en 18 september dan wel weer gespeeld. Vanwege het WK in Qatar eind dit jaar is de speelkalender overvol en is er dit jaar nauwelijks ruimte om in te halen.

Ajax speelt komende dinsdag in de Champions League de tweede poulewedstrijd tegen Liverpool. Of die wedstrijd op Anfield zal worden uitgesteld is ook nog niet bekend. Volgende week donderdag staat ook Arsenal - PSV op het programma in de Europa League.

Tot nu toe is alleen bevestigd dat vrijdagavond in de lagere Engelse competities de wedstrijden Burnley - Norwich City en Tranmere Rovers - Stockport County niet doorgaan. Vrijdagavond wordt een beslissing genomen over alle overige duels. Prins William, de kleinzoon van Elizabeth en na zijn vader Charles de troonopvolger, is de ceremoniële voorzitter van de Engelse voetbalbond FA.

Tour of Britain stilgelegd

De Ronde van Groot-Brittannië ligt vrijdag stil vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De organisatoren van de wedstrijd besloten de zesde etappe te schrappen en beraden zich nog over de resterende twee ritten.

,,De organisatoren van de Tour of Britain en de betrokken teams, renners en officials, zijn zeer bedroefd vanwege het overlijden van Hare Majesteit de Koningin”, schrijft de organisatie in een via sociale media verspreide verklaring. ,,We condoleren de hele koninklijke familie.” De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiding in de Britse rittenkoers.

