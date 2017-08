Mogelijke tegenstanders voor Vitesse: van Arsenal tot Sheriff Tiraspol

Nog nooit speelde Vitesse in de groepsfase van de Europa League. De Arnhemmers speelden drie keer eerder al in de Europa League, maar de ploeg sneuvelde keer op keer in de voorronde. De beste prestatie van Vitesse in Europa was het bereiken van de derde ronde van de UEFA Cup in het seizoen 2002/2003, toen er nog geen poulefase was. Na overwinningen op Rapid Boekarest en Werder Bremen werd de ploeg van toenmalig trainer Mike Snoei over twee duels (twee keer 1-0 verlies) uitgeschakeld door de Engelse grootmacht Liverpool. Ook in het seizoen 1992/1993 kwam Vitesse tot de derde ronde van de UEFA Cup, waarin Real Madrid ook beide wedstrijden met 1-0 won.