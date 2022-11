Mogelijke WK-ganger Mitchel Bakker belangrijk met assist en goal, Mark Flekken met Freiburg naar tweede plek

Union Berlin, dat vorige week door een late goal van Danilho Doekhi nog met 2-1 won van Borussia Mönchengladbach, is de koppositie in de Bundesliga nu kwijt aan Bayern München. De Duitse kampioen van de laatste tien seizoenen won zaterdagmiddag al met 2-3 bij Hertha BSC en heeft nu twee punten meer na dertien speelrondes.



Union Berlin raakte zelfs de tweede plek kwijt. Daar staat nu SC Freiburg, de club van doelman Mark Flekken. Freiburg won met 2-0 van FC Köln en staat nu een punt onder Bayern München. Flekken is een van de vijf doelmannen in de voorselectie van Oranje voor het WK. Hij hield al voor de achtste keer dit seizoen zijn doel schoon.

Union Berlin kreeg slechts negen doelpunten tegen in de eerste twaalf wedstrijden, maar de ploeg van trainer Urs Fischer moest vanmiddag liefst vijf goals slikken. Bij rust stond het nog 0-0, maar Robert Andrich scoorde in de eerste minuut van de tweede helft. Via twee goals van Moussa Diaby, de tweede op aangeven van Bakker, werd het in de 56ste en 58ste minuut 2-0 en 3-0. De Tsjechische spits Adam Hložek tilde de score halverwege de tweede helft naar 4-0, waarna Bakker een kwartier voor tijd voor de 5-0 eindstand zorgde.

Bakker is een van de 39 spelers in de voorselectie van Oranje, die komende week door bondscoach Louis van Gaal moet worden teruggebracht naar de definitieve lijst van 26 spelers die meegaan naar het WK in Qatar. Bakker is een optie voor de linkerflank in het 5-3-2 systeem van Oranje. Hij heeft op die positie concurrentie van Daley Blind (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United) en Pascal Struijk (Leeds United). De verwachting is dat er slechts één van de drie linker wingbacks zal afvallen, omdat Blind ook centraal achterin en op het middenveld uit de voeten kan.

Volledig scherm Mitchel Bakker wordt gefeliciteerd na zijn goal. © REUTERS

Bakker, die negen jaar bij Ajax speelde, maakte in 2019 transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain. Na 45 wedstrijden (twee assists) voor de Franse topclub maakte Bakker in juli 2021 voor 7 miljoen euro de overstap naar Bayer Leverkusen. Bij die club staat hij nu op één goal (vandaag dus zijn eerste) en vijf assists na 46 wedstrijden.

De rechter wingback Jeremie Frimpong, die ook in de voorselectie van Oranje zit, werd na 77 minuten afgelost door Timothy Fosu-Mensah. Bij de bezoekers deed Sheraldo Becker een uur mee. Danilho Doekhi, de matchwinner van vorige week, zat vandaag niet bij de wedstrijdselectie.

Bayer Leverkusen, waar Xabi Alonso begin oktober de coach werd na het ontslag van Gerardo Seoane, kon de punten goed gebruiken. De ploeg staat nu veertiende in de Bundesliga met pas twaalf punten na dertien duels.