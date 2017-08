Mohamed Salah, Egyptische prins op de troon van Koning Coutinho

Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 3: Mohamed Salah, de pijlsnelle aanvaller die Philippe Coutinho doet vergeten bij Liverpool.

Door Dolf van Aert



,,Ik heb de statistieken van zijn tijd in Italië gisteren even snel bekeken, en ik denk dat hij een geweldige aanwinst is'', zo sprak Liverpool-middenvelder Emre Can precies twee maanden en één dag geleden. Georginio Wijnaldum vulde later aan: ,,Het lijkt alsof hij vliegt. Met hem erbij moeten onze tegenstanders niet op één, maar op twee snelle spelers letten.'' En trainer Jürgen Klopp zei: ,,Hij bezit een ideale mix van ervaring en potentie. Dit kan voor Liverpool echt een bijzonder opwindende transfer blijken.''

Maar de misschien wel mooiste woorden na de transfer van Mohamed Salah van AS Roma naar The Reds kwamen van Joël Matip. Ook de Duits-Kameroense verdediger juichte de komst van de Egyptische aanvaller toe. ,,Ik ben vooral blij dat ik dit seizoen mét hem speel, en niet tégen hem. Hij laat verdedigers wanhopen, is bijna niet te stoppen.'' Nog voordat hij ook maar één officieel duel had gespeeld voor Liverpool, waren de verwachtingen rondom Salah al torenhoog. Hij heeft inmiddels bewezen dat hij die druk aankan. En hoe.

Volledig scherm De fans van Liverpool zijn Philippe Coutinho al bijna vergeten. © Pro Shots Zo versierde hij in de seizoensopening tegen Watford (3-3) een penalty en scoorde hij één keer, tijdens de return in de play-offs van de Champions League tegen 1899 Hoffenheim schoot hij al vroeg de cruciale 2-0 binnen. Gisteren zorgde hij echter voor de kers, slagroom én chocoladesnippers op de taart van zijn uitstekende start. Hij speelde een absolute hoofdrol in de overrompeling van rivaal Arsenal (4-0), een rechtstreekse rechtvaardiging van het recordbedrag van zo'n veertig miljoen euro dat Liverpool voor hem neertelde.



Philippe Coutinho zal het de afgelopen weken vanaf de tribune allemaal knarsetandend hebben bekeken. De Braziliaanse vedette wil nog altijd voor een astronomisch bedrag naar Barcelona verhuizen, in afwachting van een transfer speelt hij niet. Want zo gaat dat tegenwoordig. En waar aanvankelijk werd gedacht - misschien wel het meest door Koning Coutinho zelf - dat de Liverpool-fans tranen met tuiten zouden huilen om het aanstaande vertrek van hun oogappel, zal het hem steken dat Anfield razendsnel een nieuwe lieveling heeft. Uit het oog, uit het hart. Een hart waar slechts plek is voor één favoriet: Super Salah.

Counter

Salah is pas 25 jaar, maar heeft met onder meer Chelsea, Fiorentina, AS Roma en nu Liverpool al een indrukwekkend rijtje werkgevers achter zijn naam. Met FC Basel maakte hij in 2011 en 2012 indruk door in de kwartfinale van de Europa League te winnen van én trefzeker te zijn tegen Tottenham Hotspur. Een seizoen later wonnen de Zwitsers in de Champions League tweemaal van Chelsea. Zowel thuis (de winnende) als uit, scoorde Salah. De Londenaren namen hem vervolgens ook over, maar succesvol werd hij daar nooit echt. Via Fiorentina en Roma belandde hij deze zomer in Liverpool.

Dat is niet gek: de wapens van Salah en de speelstijl van Klopp passen bij elkaar als fish en chips. Liverpool wil hoog en agressief druk zetten, en er vervolgens razendsnel uitkomen. Met zijn dodelijke snelheid, bovengemiddelde techniek en neusje voor de goal lijkt Salah gemaakt voor dat type spel. Het bewijs? Arsenal-thuis van gisteren.

Oké, de 3-0 kwam niet door druk te zetten, maar het was wel een razendsnelle counter. Arsenal kreeg een corner, maar nadat verdediger Hectór Bellerin de afgeslagen bal namens The Gunners verprutste, ging Salah er op zeventig meter van het vijandelijke doel met de bal vandoor. Hij liet iedereen zijn hielen zien en schoot exact twaalf seconden nadat Arsenal de hoekschop nam, koeltjes de 3-0 binnen. Zijn assist op de 4-0 van Daniel Sturridge was even later afgemeten en prachtig.

Het wordt interessant om te zien hoe lang Liverpool zich kan meten met de bovenste ploegen. Na het trauma van 2014 (toen de ploeg in de slotfase van de competitie de titel op historische wijze verspeelde) volgden een zesde, achtste en vierde plek. Maar het doel is duidelijk: de eerste landstitel sinds 1990. Hoe succesvol The Reds dit seizoen ook zullen zijn, het is zeker dat Mohamed Salah een grote rol gaat spelen.