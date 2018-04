Monaco geeft meegereisde fans geld terug

Dost scoort in doelpuntrijk duel met Belenenses

15 april Liefst zeven goals vielen er vanavond in het Estádio do Restelo. Sporting Lissabon leek bijna een 1-3 voorsprong weg te geven, maar Bruno Fernandes besliste het duel vanaf de stip: 3-4. Het was de derde penalty van de wedstrijd.