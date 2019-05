Monaco na gelijkspel nog steeds niet veilig

Brescia na acht jaar terug in de Serie A

21:11 Brescia keert na acht seizoenen afwezigheid terug in de Serie A. De club waar de Italiaanse grootmeester Andreas Pirlo zijn opleiding genoot en waar hij debuteerde in het betaald voetbal, won met 1-0 van Ascoli en is in de strijd om promotie niet meer te achterhalen door nummer 3 Palermo. In het seizoen 2010-2011 kwam Brescia voor het laatst op het hoogste niveau uit.