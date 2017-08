'Monaco zette Mbappé na incident op training uit selectie'

Jardim meldde dit weekend bij Canal+ overigens dat Mbappé niet was gestraft voor zijn houding tijdens de training. ,,Wij straffen onze spelers nooit'', zei de 43-jarige Portugees. ,,Dat past niet bij een club als Monaco. Je kunt beter zeggen dat we onze spelers in bescherming nemen. Zeker als je in ogenschouw neemt wat er deze maanden allemaal gebeurt met een kind van pas achttien jaar. Het is mijn verantwoordelijkheid om een speler met zoveel talent te beschermen.''



Monaco won vrijdag met 1-0 van Metz. Het enige doelpunt kwam van aanvalsleider Radamel Falcao. Bekijk hieronder de hoogtepunten.