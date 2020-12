Mönchengladbach legt Thuram boete op na spuugincident

Aanvaller Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach levert voor straf een maandsalaris in voor zijn wangedrag zaterdag in de wedstrijd tegen Hoffenheim (1-2). Hij spuugde verdediger Stefan Posch in het gezicht. Het geld gaat naar een maatschappelijk doel, meldde technisch directeur Max Eberl van Mönchengladbach.

Het incident deed zich voor vlak na de gelijkmaker van Andrej Kramaric (Hoffenheim). Die treffer maakte de openingsgoal van Lars Stindl ongedaan. Thuram moest op aangeven van de VAR met rood het veld af. Met een man minder liep Mönchengladbach in de slotfase ook nog tegen een nederlaag aan door een doelpunt van Ryan Sessegnon.

Na afloop bood Borussia-trainer Marco Rose zijn excuses aan voor het wangedrag van de 23-jarige Thuram, de zoon van Lilian Thuram, die in 1998 de wereldtitel veroverde met Frankrijk. ,,Dit hoort niet thuis op een voetbalveld. Volgens mij heeft hij even een kortsluiting in zijn hoofd gehad. Dit ging veel te ver", gaf Rose toe.

Thuram bood zaterdag via Instagram al zijn excuses aan en heeft de boete die Borussia hem oplegde geaccepteerd. Het is niet exact bekend hoeveel de aanvaller verdient, maar hij schijnt rond de 250.000 euro per maand te ontvangen bij de nummer acht van Duitsland.

Technisch Directeur Eberl nam het nog wel op voor de Franse aanvaller, die dit seizoen twee keer scoorde in de Bundesliga: ,,Ik moet nog wel zeggen dat hij normaal gesproken een goede jongen is. We kennen Marcus nu bijna twee jaar, we kennen zijn omgeving, we kennen het huis van zijn ouders, en dit alles past helemaal niet bij wat er gisteren is gebeurd", zei Eberl.



Het is nog afwachten hoelang Mönchengladbach, dat zich plaatste voor de laatste 16 van de Champions League, het moet doen zonder de aanvaller. In 2 januari speelt het weer voor de Bundesliga tegen Bielefeld. In februari wacht Manchester City in een tweeluik in het miljoenenbal.