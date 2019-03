Monchi keert terug bij Sevilla als technisch directeur

video Uitschake­ling in CL dreunt nog na bij Atlético Madrid

16 maart Atlético Madrid heeft de uitschakeling in de Champions League door Juventus slecht verwerkt. Vier dagen na de zeperd in Turijn (3-0) ging de ploeg van trainer Diego Simeone in de Spaanse competitie ook onderuit bij Athletic Bilbao: 2-0. Spits Iñaki Williams zette de thuisclub in de 73ste minuut op voorsprong en invaller Kenan Kodro besliste even later het duel in stadion San Mamés.