Mooi moment: Cazorla speelt eerste wedstrijd sinds oktober 2016

Het was maar de vraag of hij ooit weer normaal tegen een bal kon trappen, maar vandaag was het eindelijk weer zover: de 33-jarige Santi Cazorla speelde zijn eerste wedstrijd na meer dan twintig maanden blessureleed.



De Spaanse middenvelder tobde maandenlang met een achillespeesblessure die werd veroorzaakt door een infectie. De 33-jarige Spanjaard moest in de afgelopen anderhalf jaar vele operaties ondergaan aan zijn rechteronderbeen. Cazorla publiceerde eind vorig jaar foto's, waarop littekens aan de achterkant van zijn enkel te zien zijn als blijvende herinnering aan de operaties. De artsen hebben zelfs een stukje huid van zijn getatoeëerde onderarm getransplanteerd naar zijn gehavende onderbeen.



Afgelopen zomer maakte Cazorla de overstap van Arsenal naar Villarreal, nadat het contract van de Spanjaard niet werd verlengd in Londen.