Morten Olsen officieel met trainerspensioen

De 68-jarige Deen speelde als voetballer in België voor de clubs Cercle Brugge en Anderlecht. De verdedigende middenvelder sloot zijn spelersloopbaan af in Duitsland bij 1. FC Köln. De 102-voudig Deens international werd daarna trainer bij Brøndy IF en later weer bij Köln.

In het seizoen 1997/1998 ging hij aan de slag bij Ajax. Met de Amsterdammers werd hij kampioen, met een voorsprong van zeventien punten op de nummer twee PSV. Ook de KNVB-beker werd een prooi voor Ajax. In december 1998 werd hij ontslagen bij Ajax. In 2000 werd hij bondscoach van Denemarken, die functie bekleedde hij vijftien jaar.

,,Na veertig jaar in het voetbal ga ik nu andere dingen doen. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week heb ik geleefd voor het voetbal. Dat is over, ik ben met pensioen."