Mourinho baalt van 'fantasy football met trucjes'

,,Tot de 2-0 was alles in orde, we speelden stabiel en maakten de juiste keuzes. Daarna veranderde alles. We dachten niet meer na, we voetbalden niet meer simpel en konden onszelf in grote problemen hebben gebracht'', mopperde de coach bij BT Sport.



Doelpunten van Marouane Fellaini, Romelu Lukaku en Marcus Rashford hielpen de ploeg, die zich dankzij het winnen van de Europa League voor de Champions League had geplaatst, langs de Zwitsers. ,,Drie punten in de eerste thuiswedstrijd zijn heel belangrijk'', wist Mourinho, die in delen van het duel tot zijn afgrijzen aan Playstation moest denken. ,,We probeerden een soort 'fantasy football' te spelen, met allerlei trucjes. Ik houd er niet van als je het spel niet meer serieus neemt. Misschien dachten ze dat de partij onder controle was, maar je moet altijd respect hebben voor je tegenstander."