Mourinho: Bayern verloor CL-finale in 2010 door ego Van Gaal

,,Ik wist dat zijn ego en zelfvertrouwen ervoor zorgen dat hij altijd van zijn eigen ideeën uitgaat. Dat was mijn voordeel”, vertelt Mourinho bij de zender DAZN. ,,Ik wist al snel dat Bayern enige zwaktes vertoonden als ze de bal verloren. Daarnaast hadden ze een paar goede aanvallers die afgestopt moesten worden. De wedstrijd was eigenlijk al gewonnen voordat deze was begonnen.”

Mourinho liet zich eerder in ongeveer gelijke bewoordingen uit over Peter Bosz. De Portugees gaf aan dat Ajax te naïef was in de Europa League-finale tegen Manchester United. ,,Er zijn veel grote dichters in het voetbal, maar zij winnen weinig prijzen”, verdedigde Mourinho destijds zijn verdedigende tactiek.