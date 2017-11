Mourinho: 'Blind hoeft schuld voor nederlaag niet op zich te nemen'

Manchester United-manager José Mourinho nam de 52-voudig international van Oranje echter in bescherming. ,,Daley hoeft de schuld niet op zich te nemen voor deze nederlaag, hij speelde goed. Iedereen kan zich deze nederlaag aanrekenen, want we hadden zoveel kansen om zelf te scoren'', zei de Portugese trainer. ,,Negen van de tien keer winnen we zo'n wedstrijd.''

Blind kwam dit seizoen in de Premier League pas vier keer in actie, voor het laatst eind september. In de Champions League mag de verdediger wel steeds starten bij Manchester United. Door de late nederlaag tegen FC Basel is de Engelse recordkampioen officieel nog niet zeker van een plek in de knock-outfase.