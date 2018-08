Mourinho, de Powerless One, maakt zich onmogelijk in Manchester

Door Geert Langendorff



Car crash, horror, nightmare. Boulevardkrant The Sun zette deze woorden niet in een inleiding bij een verhaal over een tragisch busongeluk, maar in de introductie van een artikel over Manchester United. Van grootste overdrijving was geen sprake. De club keerde vannacht terug op Engelse bodem na een totaal mislukte voorbereiding. Trainer José Mourinho verzuchtte: ,,Eindelijk, het is voorbij.”



De Portugees (55) speelde een hoofdrol in de naargeestige sfeer op het trainingskamp in de Verenigde Staten. Uit zijn mond kwam een onafgebroken klaagzang op de omstandigheden, de kwaliteit van de selectie en het uitblijven van nieuwe spelers. Ondertussen schopte hij op bizarre wijze tegen de schenen van zijn werkgever. De Special One, zo concluderen de Britse media, baant zich een weg naar de uitgang.