Mourinho ergert zich aan vragen over Bergwijn: ‘Meer nodig dan elf goede spelers’

Video Van Dijk neemt schuld op zich na nederlaag, puntenre­cord niet meer mogelijk voor Liverpool

9:05 Virgil van Dijk maakte sinds zijn komst naar Liverpool één keer een opzichtige fout die in een tegentreffer resulteerde. Tegen Arsenal ging de aanvoerder van Oranje gisteravond na lange tijd weer eens de mist in. Hij leverde zomaar de bal in, waardoor Arsenal in het zadel werd geholpen en de derde seizoensnederlaag werd ingeleid. Het werd 2-1 voor Arsenal in het lege Emirates Stadium in Londen.