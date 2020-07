Mourinho haalt uit naar FA: ‘Moeilijk een wereld te leiden waar je geen verstand van hebt’

,,Mijn gevoel is dat het voetbal in de meeste zaken niet wordt beschermd door de mensen die aan de macht zijn. Zij komen niet uit deze wereld", zei Mourinho over de FA. ,,Ze hebben de kennis niet. Het is heel moeilijk om een wereld te leiden waar je geen verstand van hebt.”



Dier verklaarde dat hij de tribunes op klom om zijn jongere broertje te beschermen. De Engelse international zag dat z'n familielid op de tribune ruzie had met een andere supporter. De zichtbaar boze Dier wilde tussenbeide komen, maar werd tegengehouden door stewards en andere supporters. ,,Ik hoop dat de supporters heel, heel, heel snel weer bij de wedstrijden mogen zijn", zei Mourinho. ,,Ook die ene fan. Hij kan dan zijn excuses aanbieden aan onze speler. Hij moet begrijpen dat we weliswaar heel goed betaald worden, maar geen robots zijn."