Mourinho heeft geen trek om de nieuwe Ferguson te worden

Fans van Manchester United hoopten dat Mourinho nog lang bij hun club zou blijven. Onder David Moyes en Louis van Gaal had ManU het moeilijk. Dit seizoen spelen de Red Devils weer een belangrijke rol in de titelstrijd. Mourinho wordt dus niet de nieuwe Sir Alex Ferguson, die tussen 1986 en 2013 met veel succes ManUnited leidde.

Mourinho was in het interview lovend over Paris Saint-Germain. ,,Mijn zoon, die in Londen woont, besloot om niet naar een wedstrijd van Manchester te gaan kijken, maar hij ging naar Parijs. Omdat PSG iets speciaals heeft: veel kwaliteit en een jeugdige ploeg. Het is er fantastisch.’’