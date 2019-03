Mourinho: Ik denk niet dat ik ergens bondscoach word

Mourinho werd in december vorig jaar na een roerige periode ontslagen bij Manchester United. Verbitterd is hij echter geenszins. ,,Ik weet precies wat ik wil en wat ik niet wil. Ik heb al drie of vier aanbiedingen afgeslagen. Een bepaalde club heb ik niet in mijn hoofd. Het gaat mij meer om de inhoud van de baan. Het is in elk geval de bedoeling dat ik in juni weer aan de slag ga.''



De dominante en eigenwijze Mourinho, wiens nogal klinische voetbalvisie niet overal wordt gewaardeerd, was in zijn succesvolle loopbaan eerder werkzaam bij onder meer FC Porto, Chelsea, Internazionale en Real Madrid.