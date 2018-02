Mourinho: Ik verdien een prijs voor beste gedrag langs de lijn

Mourinho kennen we als een opgewonden standje, dat tijdens zijn carrière meer dan eens naar de tribune werd gestuurd om af te koelen. De Portugees vindt zelf dat hij veranderd is en zich tegenwoordig als een gentleman gedraagt. ,,Ik ben vastbesloten de award voor goed gedrag langs de lijn te winnen", zei Mourinho op een persconferentie. ,,Ik meen het serieus - ik bereid mezelf voor, ik ben echt gelukkig. Het kan gebeuren dat ik de controle verlies tijdens een wedstrijd, ik ben ook niet perfect."



,,Er zijn zo veel prijzen te winnen in de Premier League: speler van de week, manager van de maand, dit en dat", legde Mourinho uit. ,,Ze zouden er ook een uit moeten reiken aan de man die zich het beste gedraagt langs het veld. De vierde officials zouden hun stem uit kunnen brengen. Ik weet zeker dat ik zou winnen."



Mourinho werd dit seizoen één keer naar de tribune gestuurd. Tegen Southampton liep hij in de slotfase het veld in om zijn spelers te instrueren en dat mag niet. ,,Ik zette mijn voet buiten het vak, ja", herinnert Mourinho zich. ,,Maar ik heb geen enkele keer voor problemen gezorgd bij de vierde official."



Vanmiddag mag Mourinho het weer laten zien. De succestrainer gaat met Manchester United op bezoek bij Newcastle United.