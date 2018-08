Mourinho kan het niet laten om kritiek te leveren

,,Als ik voor de camera positief kan praten over de prestaties van mijn spelers, doe ik dat dus heel graag. Maar als dat niet kan, moeten jullie niet proberen me die kant op te duwen'', zei Mourinho voor de Engelse tv-camera's. ,,Want als ik kritisch ben, krijg ik weer van alles over me heen van de pers en analytici, dat is niet goed voor mij.''

Lees ook Manchester United opnieuw pijnlijk onderuit bij Brighton Lees meer

Toch kon de Portugees het niet laten om na nederlaag bij Brighton & Hove Albion (3-2) kritiek te leveren op zijn ploeg, overigens zonder daarbij namen te noemen. ,,We maakten fouten. Geen kleintjes, maar echt grote fouten. Dat had ik niet verwacht. Die fouten werd afgestraft door Brighton, we gaven ze daarmee vertrouwen. We hebben het in de tweede helft nog wel geprobeerd, maar het mocht niet baten.''

Volgens aanvoerder Paul Pogba was het vooral een mentale kwestie. ,,Brighton was hongeriger dan wij. Mijn eigen houding was ook niet goed'', zei de Franse wereldkampioen. ,,We maakten fouten die we niet mogen maken. Zelf verloor ik ook heel wat ballen. Laat dit een les zijn voor ons.''