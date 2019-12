Mourinho krijgt flashback van waanzinnige solo ‘Sonaldo’

De Zuid-Koreaanse aanvaller pikte na zo’n half uur spelen de bal in de buurt van het eigen strafschopgebied op. Hij begon aan een slalom langs de spelers van Burnley en sneed op snelheid dwars door de defensie. ,,Ik wilde de bal naar Dele Alli passen, maar ik kon hem niet vinden en bleef dus maar doorgaan”, aldus Son, die z’n lange solo beheerst afrondde en daarmee voor de derde treffer tekende in de met 5-0 gewonnen wedstrijd.

,,Op dat moment schoot direct een doelpunt van Ronaldo uit 1996 door mijn hoofd. Het was de wedstrijd Compostela - Barcelona en ik had de eer om naast Sir Bobby Robson op de bank te zitten”, zei Mourinho. ,,Ronaldo kreeg de bal voor de middenlijn en scoorde een goal die vergelijkbaar is met deze van Son. Een geweldig doelpunt.”