Mourinho moet keuzes maken in drukke weken: ‘Europa League is belangrijker dan Carabao Cup’

Tottenham Hotspur speelt dinsdagavond in de vierde ronde van de Carabao Cup thuis tegen Chelsea, de club waarmee Mourinho in 2005, 2006 en 2015 kampioen van Engeland werd. Een prestigieus duel dus voor de Portugese coach, maar hij zal zijn beste spelers niet gaan gebruiken voor dit duel. Op donderdagavond speelt Tottenham Hotspur namelijk opnieuw thuis, dan tegen Maccabi Haifa voor een plek in de poulefase van de Europa League. ,,Ik ben helaas gedwongen om te kiezen tussen wedstrijden. Ik wil graag strijden om de Carabao Cup, maar ik kan spelers geen vier wedstrijden in acht dagen laten spelen. Ik zal dus keuzes moeten maken en de wedstrijd van donderdag is belangrijker voor ons", zegt Mourinho.



,,We willen ons graag plaatsen voor de poulefase van de Europa League. Het levert niet het geld op van de Champions League, maar in tijden met lege stadions is het belangrijk voor ons om door te gaan naar de poulefase. Daar focussen we ons dus op deze week.”