Mourinho moet vrezen voor schorsing tegen oude club Chelsea

Video Engelse pers looft Southgate na indrukwek­ken­de zege op Spanje

12:00 Het jongste Engelse nationale elftal sinds 1959 oogst lof in de Britse boulevardbladen na de verrassende 2-3 overwinning op Spanje, dinsdagavond in de Nations League. Het enthousiasme over de ploeg van Gareth Southgate laait weer op. ‘We’re gonna win the league.’