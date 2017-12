Mourinho moet weer eens op het matje komen bij FA

Ook videoref in Belgische competitie

17:56 Met ingang van volgend seizoen wordt er bij alle duels in de hoogste klasse van het Belgische voetbal gewerkt met video-arbitrage. Dat hebben de clubs uit de Belgische Jupiler Pro League besloten. België is net als Nederland en Duitsland een van de landen waarin de videoref al in een aantal duels actief is. In Nederland gebeurt dat onder meer in een aantal bekerduels en in de play-offs.