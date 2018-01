Mourinho noemt verhalen over vertrek 'rotzooi'

Verschillende Britse media hintten deze week op een vroegtijdig vertrek van de excentrieke Portugees. Hij zou in de clinch liggen met het bestuur over enkele transfers en zich alleen nog voor de clubverplichtingen in Manchester vertonen.



Mourinho reageerde vanmiddag op de persconferentie op karakteristieke wijze. ,,Kijk, het ligt eraan wat je wilt weten en waar je het over wilt hebben", onderbrak hij een journalist. ,,Als je het over bepaalde geruchten wilt hebben, dan zeg ik 'rotzooi'. Ik kan geen beter woord vinden om het te verwoorden. Dus als je het me nu op de man af wilt vragen, en ik vermoed dat je dat wil, dan is mijn antwoord: mijn toekomst ligt hier. Ik heb geen enkele intentie om de club te verlaten."



Het contract van Mourinho bij United loopt nog tot medio 2019. The Telegraph meldde vandaag dat club en trainer al een tijdje om tafel zitten om die verbintenis te verlengen. ,,Ik wil hier blijven en de club terugbrengen tot waar ze hoort. Ik ben niet aan mijn laatste maanden bezig en ik wens net zolang te blijven tot de directie tevreden is met mijn werk."