Mourinho opvallend mild ondanks puntenverlies

In de rust keek ManUnited nog tegen een achterstand van 2-0 aan, maar invaller Jesse Lingard bezorgde de ploeg van Mourinho nog een punt. ,,We hadden moeten winnen'', aldus de Portugese manager. ,,Ik ben tevreden over het spel en hoe we hebben gereageerd op de achterstand. We hebben ons echt teruggevochten in de wedstrijd en veel risico genomen", aldus de opvallend positieve Mourinho, die wel moet vrezen dat Manchester City woensdag in de uitwedstrijd tegen Newcastle United het gat aan kop van de Premier League vergroot tot liefst vijftien punten.



Om City te kunnen uitdagen in de titelstrijd, moet United volgens Mourinho nog meer geld investeren. Sinds de 54-jarige Portugees de leiding heeft op Old Trafford, gaf de club al ongeveer 340 miljoen euro uit. ,,Dat is niet genoeg. De grote clubs moeten ook een veel hogere prijs betalen voor spelers dan andere clubs", verklaarde Mourinho.



,,Kijk maar naar AC Milan. Denk je dat Milan niet net zo'n grote club is als Manchester United? En wat te denken van Real Madrid en Internazionale. Er zijn veel grote clubs. Maar een topclub is nog geen topteam. We zijn nu in het tweede jaar bezig met het herbouwen van een voetbalteam dat niet een van de beste teams ter wereld is."