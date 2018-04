Mourinho over afgang: Spelers leefden na zege op City in een roes

,,We waren meesters in moeilijk doen'', mopperde Mourinho. ,,We verzuimden om simpel te voetballen. Alles ging in een traag tempo, alles ging op de moeilijke manier.''



ManUnited verpestte vorige week het kampioensfeest van City door de stadgenoot met 3-2 te verslaan. Volgens Mourinho leefden zijn spelers sindsdien in een roes. ,,Ik heb al acht titels gewonnen en ben dus niet in de wolken als ik van City win. Het was 'gewoon' een wedstrijd en we pakten daar 'gewoon' drie punten. Ik heb teveel gewonnen om daar heel blij mee te zijn. Maar om me heen merkte ik bij de spelers wel een andere houding. Ik heb de hele week geprobeerd dat weg te nemen, maar het was niet voldoende'', zei de gelouterde Portugees. ,,City verdient de titel, omdat het de meeste punten heeft gepakt. Zij waren de beste ploeg.''