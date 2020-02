Mourinho rekent dit seizoen niet meer op geblesseerde Son

De aanvaller liep de breuk op tijdens het duel met Aston Villa van afgelopen zondag. Son was in dat duel erg belangrijk door vlak voor in de blessuretijd van de eerste én tweede helft te scoren. Met zijn treffer in de 94ste minuut was hij de matchwinner.



Trainer José Mourinho verwacht helemaal niet meer dan Son dit seizoen in actie komt. ,,We hebben een heel optimistische persvoorlichter”, zei Mourinho over het bericht van Tottenham. ,,Ik reken niet meer op hem.”



Tottenham komt morgenavond in eigen huis in actie in de Champions League tegen RB Leipzig.