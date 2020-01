Mourinho: ‘Stevie’ is goed voor nu en in de toekomst

Mourinho nam Bergwijn deze week voor een bedrag van 32 miljoen over van PSV. ,,Steven Bergwijn, maar ik zeg liever Stevie, is een speler die er gelijk zal staan maar ook belangrijk voor ons zal zijn in de toekomst”, aldus de Portugees. ,,Het is geen ramp dat Stevie hier pas net is. Hij heeft wedstrijden gespeeld bij PSV dus hij is wedstrijdfit. Het is alleen de vraag hoe snel dat hij zich aanpast aan ons spel.”



Mourinho liet weten na Bergwijn niemand meer binnen te halen. ,,De transferperiode in januari is altijd lastig, het is lastig om een spits te vinden die voor nu goed genoeg is maar ook in de toekomst belangrijk voor ons kan zijn. Dus waarschijnlijk gaan wij niemand meer halen.” Bergwijn werd de derde winteraankoop van de Spurs naast de definitief vastgelegde Giovanni Lo Celso en de Portugees Gedson Fernandes, die voor 1,5 jaar over kwam van Benfica op huurbasis.