Mourinho vertrouwt op Karsdorp bij Roma-zege, Giroud blinkt uit bij winnend Milan

Het Roma van José Mourinho had het een helft lastig met de verdedigend spelende promovendus, voordat Lorenzo Pellegrini kort na rust de ban brak. Via Jordan Veretout, Tammy Abraham en wederom Pellegrini werd het uiteindelijk 0-4. Het was al de tweede zege voor Roma, waar rechtsback Karsdorp de hele wedstrijd mocht blijven staan van Mourinho.