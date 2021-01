Mourinho vreest Kane weken kwijt te zijn

Evenveel goals als debuutjaar Frenkie de Jong maakt kans op persoonlij­ke prijs na doelpunt­rij­ke maand

27 januari La Liga heeft Frenkie de Jong genomineerd voor de titel Speler van de maand Januari. De middenvelder van FC Barcelona was deze maand even vaak trefzeker als in zijn debuutjaar voor de Catalanen (twee keer).